السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعصابة تهريب راغبى الهجرة بطرق غير شرعية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد بطرق غير شرعية، إلى دولتي "إسبانيا، اليونان" عبر "إيطاليا"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و تامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود و إسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة قيام المتهمين بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولتي إسبانيا واليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين.

وأشارت التحقيقات إلى اشتراك المتهمين وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا وإيطاليا بطريق الاصطناع، بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة، فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق.