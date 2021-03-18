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الرعاية الصحية: جائحة كورونا أثبتت قوة التأمين الصحى الشامل فى تقديم الخدمة

الخميس، 18 مارس 2021 04:00 ص
الرعاية الصحية: جائحة كورونا أثبتت قوة التأمين الصحى الشامل فى تقديم الخدمة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن جائحة كورونا أثبتت قوة منظومة التأمين الصحى الشامل فى أداء الخدمات الطبية دون توقف، حيث استغلت الهيئة جميع السبل الإلكترونية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى عن بعد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ"اليوم السابع"، أن آليات مكافحة العدوى فى منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت قدرتها على مواجهة العدوى وتأمين الأطباء والطواقم الطبية بالإضافة إلى المرضى خاصة الفئات الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفات المرض .

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أن هناك تدفقا كبيرا للخدمات طوال فترة الموجة الأولى والثانية، مضيفا "لم تتوقف الخدمة فى أى تخصص، وكذلك آليات التعليم والتدريب الطبى المستمر من خلال المنصات التدريبية الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية فى ظل تحديات جائحة كورونا.

وتابع: الجائحة كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وإدارتها وفروعها المختلفة على التفاعل مع الوضع الوبائى، حيث أصبحت الهيئة بعد هذه الفترة أكثر قدرة على النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة.

 


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