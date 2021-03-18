التضامن تعلن تكريم 34 أما مثالية هذا العام على مستوى الجمهورية

كتب مدحت وهبة

يشهد العام الجارى تكريم 34 أما مثالية على مستوى الجمهورية، وسيتم اختيار الأم المثالية لعام 2021 بكل محافظة، كما سيتم اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية وأيضا اختيار الأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتتضمن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادى ويعنى الأم التى قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

جدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية (شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.