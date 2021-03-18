اعترافات عاطل: تاجرت بالهيروين ومسمعتش نصائح اللى بيحبونى

كتب عبد الله محمود

"مشيت فى الحرام وتاجرت فى الهيروين ومسمعتش نصايح اللى بيحبونى إلى أن ضبطتنى الشرطة"، هذه الكلمات جاءت ضمن اعترافات عاطل لرجال المباحث اللذين ألقوا القبض عليه فى مدينة السلام".

وقال العاطل البالغ من العمر 30 سنة، لجهة التحقيق أنه استهدف من وراء تجارته غير المشروعة تحقيق الثراء السريع وتوفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة.

وألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عاطل، مقيم فى السلام، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين، قبل ترويجها على عملائه.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.