اليوم السابع
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اصطدام قطار بتوك توك وهروب سائقه فى الغربية

الخميس، 18 مارس 2021 02:48 م
اصطدام قطار بتوك توك وهروب سائقه فى الغربية قطار - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اصطدام القطار رقم 967 المتوجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط القطار وهروب سائق التوك توك.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بتوك توك على شريط السكه الحديد وهروب سائقه، بعد أن قطع الطريق أمام القطار وقام سائق القطار بعملية الربط والفرامل عليه فى اللحظات الأخير، وتوقف القطار لحين إنهاء الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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