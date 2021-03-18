إغلاق صيدليات بالسويس لمخالفتها شروط الترخيص

أغلقت اليوم الخميس، إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالسويس، عددا من الصيدليات نتيجة مخالفة شروط الترخيص اللازمة، جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها، من أجل التأكد من اتباع كافة الشروط والإجراءات اللازمة .
ونفذ مسئولو مديرية الصحة والأحياء بالمحافظة، الحملة في إطار الحرص علي تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشتراطات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما نفذت مديرية الصحة والسكان بالسويس، قرار إعدام منشطات، كما أغلقت عدد من الصيدليات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لمخالفة الشروط الترخيص .
من جانب آخر، قام وكيل وزارة الصحة بالسويس بتفقد العمل بمستشفي السويس العام.
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