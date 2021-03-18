إغلاق صيدليات بالسويس لمخالفتها شروط الترخيص

ونفذ مسئولو مديرية الصحة والأحياء بالمحافظة، الحملة في إطار الحرص علي تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشتراطات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما نفذت مديرية الصحة والسكان بالسويس، قرار إعدام منشطات، كما أغلقت عدد من الصيدليات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لمخالفة الشروط الترخيص .

من جانب آخر، قام وكيل وزارة الصحة بالسويس بتفقد العمل بمستشفي السويس العام.