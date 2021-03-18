اليوم السابع
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إخلاء منزلين آيلين للسقوط بمركز أبو المطامير بالبحيرة

الخميس، 18 مارس 2021 05:12 م
إخلاء منزلين آيلين للسقوط بمركز أبو المطامير بالبحيرة إخلاء منزل - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة برئاسة اللواء وائل زغلول، 3 منازل آيلة للسقوط، من السكان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تم إخلاء منزلين بمساحة 189 مترا ببندر أبو المطامير وعزبة البيه، والصادر لهما قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وذلك لخطورته الداهمة وحفاظاً على أمن وسلامة  الأهالى.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، مشددا على إزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.


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