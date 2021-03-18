إحالة 122 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية الانضباط الإدارى وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 122 من العاملين بمستشفى شبراخيت العام للتحقيق و إدارة الشئون الإجتماعية والإدارة الصحية وإدارة الشباب وإدارة شبراخيت التعليمية وذلك لترك العمل دون سند قانوني.