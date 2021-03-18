إحالة سائق وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة ربة منزل وإصابة زوجها فى ألماظة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، إحالة سائق وعاطل متهمين بسرقة ربة منزل وصدم زوجها بسيارة كانا يستقلونها في مصر الجديدة مما أسفر عن إصابته، للمحاكمة العاجلة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من موظف مصابا بخلع في الكتف، وزوجته، بأنهما أثناء خروجهما من محل "سوبر ماركت" فى منطقة ألماظة، فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة مع آخر بخطف حقيبة يد الزوجة وبداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية، وأثناء مطاردة الزوج للمتهمين ومحاولة منعهما من الهروب، فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل يقيمان فى السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة قيادة "الأول ـ مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.