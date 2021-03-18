اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة اثنين من المسجلين خطر للمحاكمة لسرقتهما أموال من سيارة بالسويس

الخميس، 18 مارس 2021 03:59 م
إحالة اثنين من المسجلين خطر للمحاكمة لسرقتهما أموال من سيارة بالسويس مسجل - أرشيفية
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة اثنين من المسجلين خطر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بسرقة أموال المواطنين أثناء خروجهم من البنوك، كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بقيام لصوص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى بعد كسر زجاجها، وأنهم نفذوا السرقة بعد قيام مالك السيارة بالخروج من أحد البنوك بمحافظة السويس.

بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الفولي، تم إجراء تحريات واسعة، وجهود يوميا مكثفه، وتم التوصل إلى أن المتهمين هم اثنين من المسجلين خطر، وقاموا بالقدوم من شبرا بالقاهرة إلى السويس لتنفيذ جرائم السرقة.

وقام فريق البحث بتحديد مكان المتهمين، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة السويس الرائد أحمد الفولى والنقيب مصطفى الكبير والنقيب عمرو عادل والملازم أحمد الحلواني، من ضبط المتهمين واستعادة الأموال المسروقة من السيارة.

واعترف المتهمين، أنهم قاموا برصد مالك السيارة، ثم قاموا بسرقة الأموال من داخل سيارته، وانهم استخدموا سيارة ملاكى بيضاء لتنفيذ عمليات السرقة.


أمن السويس

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة