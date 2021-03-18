إحالة اثنين من المسجلين خطر للمحاكمة لسرقتهما أموال من سيارة بالسويس

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة اثنين من المسجلين خطر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بسرقة أموال المواطنين أثناء خروجهم من البنوك، كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بقيام لصوص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى بعد كسر زجاجها، وأنهم نفذوا السرقة بعد قيام مالك السيارة بالخروج من أحد البنوك بمحافظة السويس.

بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الفولي، تم إجراء تحريات واسعة، وجهود يوميا مكثفه، وتم التوصل إلى أن المتهمين هم اثنين من المسجلين خطر، وقاموا بالقدوم من شبرا بالقاهرة إلى السويس لتنفيذ جرائم السرقة.

وقام فريق البحث بتحديد مكان المتهمين، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة السويس الرائد أحمد الفولى والنقيب مصطفى الكبير والنقيب عمرو عادل والملازم أحمد الحلواني، من ضبط المتهمين واستعادة الأموال المسروقة من السيارة.

واعترف المتهمين، أنهم قاموا برصد مالك السيارة، ثم قاموا بسرقة الأموال من داخل سيارته، وانهم استخدموا سيارة ملاكى بيضاء لتنفيذ عمليات السرقة.