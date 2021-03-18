أخبار مصر.. موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصريحات مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، يتم مراجعتها والانتهاء منها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحة أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم إعلانها بشكل إلكترونى للطلاب.

وتابعت المصادر لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة الانتهاء منها اليوم ستعلن بشكل إلكترونى، ولكن لو تعذر إعلان النتائج اليوم سوف تظهر مطلع الأسبوع المقبل ولن يتم تأخيرها، مشيرة إلى أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات بشكل ورقى سوف تعلن نتائجهم أيضا مع باقى زملائهم الذن أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى..

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. اعرف التفاصيل

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، يتم مراجعتها والانتهاء منها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحة أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم إعلانها بشكل إلكترونى للطلاب.

وتابعت المصادر لـ "اليوم السابع"، أنه فى حالة الانتهاء منها اليوم ستعلن بشكل إلكترونى، ولكن لو تعذر إعلان النتائج اليوم سوف تظهر مطلع الأسبوع المقبل ولن يتم تأخيرها، مشيرة إلى أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات بشكل ورقى سوف تعلن نتائجهم أيضا مع باقى زملائهم الذن أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

الرئيس السيسى ينعى الرئيس التنزانى جون ماجوفولى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الرئيس "جون ماجوفولي", رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء، قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس السيسى تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الأشقاء فى تنزانيا في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالي ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

الحكومة: نظام الرسائل العلمية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه كما هو

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي، مُوضحةً أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه كما هو، مُشيرةً إلى أن بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدي نشر دولي لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS العالمي للمنطقة العربية إلى 25 جامعة عام 2021، مقارنة بـ 22 جامعة عام 2020، كما شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2021، إدراج 19 جامعة مصرية مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي 2020، وقد تقدمت مصر 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم وفقاً لتصنيف "US News" العالمي، حيث حصلت على المركز 42 بالتصنيف في عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.

استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء ضبط مطلوبين أمنيا بالدقهلية

استشهد أمين شرطة وأصيب آخر بمديرية أمن الدقهلية، وذلك أثناء مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أمنيا بمركز المنزلة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد استشهاد أمين شرطة وإصابة زميله والاثنين من قوة شرطة المنزلة أثناء مشاركتهم فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أثناء اختبائهم داخل أحد الأوكار.

وكانت معلومات قد وصلت إلى ضباط مباحث المنزلة باختباء اثنين من المطلوبين أمنيا داخل أحد الاوكار، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية مشتركة من وحدتى مباحث مركزى المنزلة والمطرية بالتنسيق مع الأمن العام بمداهمة وكر يختبئ فيه اثنين من المطلوبين أمنيا ومسجلين خطر، وبعد شعور المطلوبين باقتراب القوات من المكان بادرهم بإطلاق أعيرة نارية مما تسبب في استشهاد أمين شرطة بثلاثة طلقات بالرأس، وإصابة زميله بطلقتين فى الذراع قبل أن يتمكن المطلوبين من الهروب قبل القبض عليهم.

وتم فرض كردون أمني حول المكان وعلى مداخل ومخارج المدينة وتفتيش السيارات ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط المتهمين قبل تمكنهم من الهروب ومغادرة المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزيرة الصحة: استلام 4 وحدات صحية "سابقة التجهيز" خلال الفترة المقبلة

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، شارل خورى، المستثمر اللبنانى لبحث التعاون فى القطاع الصحي بمصر، بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك حضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتورة منى وهبة، مدير أعمال التطوير بالشركة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون مع الشركة لإمداد الوزارة بالمنشآت الصحية سابقة التجهيز خاصة بمشروعي التأمين الصحي الشامل وتطوير قرى الريف المصري، وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة "steel structure" ، يتم تصنيعها وتركيبها بما يضمن سرعة وسهولة التنفيذ.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن مصر بصدد استلام 4 وحدات صحية "سابقة التجهيز" ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث وجهت بإدراج تلك الوحدات ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير قرى الريف المصري بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية في مجال الرعاية الأولية لأهالي القرى.