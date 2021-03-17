اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 05:07 م
خالد صلاح
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وزير الصحة الإيطالى: 54% من الإصابات بكورونا فى البلاد من السلالة البريطانية

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:00 م
وزير الصحة الإيطالى: 54% من الإصابات بكورونا فى البلاد من السلالة البريطانية كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، حيث أن أكثر من 54% من الإصابات بفيروس "كورونا" هي من السلالة البريطانية سريعة الانتشار.

وقال سبيرانتسا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (أكي) الإيطالية اليوم الأربعاء، "إن حملة التطعيم الوطنية ستتسارع مع وصول 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام الحالي للحد من انتشار الفيروس في البلاد".

كما أعرب الوزير الإيطالي عن أمله بالحصول على إجابات شفافة ومطمئنة بشأن لقاح أسترازينيكا من وكالة الأدوية الأوروبية غدًا الخميس.


إيطاليا

كورونا

سلالة كورونا البريطانية

كورونا فى إيطاليا

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