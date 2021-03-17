اليوم السابع
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مقتل 3 وإصابة أكثر من 1000 فى احتفال الإيرانيين بمهرجان النار

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:15 ص
مقتل 3 وإصابة أكثر من 1000 فى احتفال الإيرانيين بمهرجان النار مهرجان النار - أرشيفية
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صباح اليوم الأربعاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوى قبل رأس السنة الإيرانية.

وقال رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي إن من بين 1030 مصابا، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19.


مهرجان النار

إيران

طهران

كورونا

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