مقتل 3 وإصابة أكثر من 1000 فى احتفال الإيرانيين بمهرجان النار

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صباح اليوم الأربعاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوى قبل رأس السنة الإيرانية.

وقال رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي إن من بين 1030 مصابا، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم خلال الاحتفالات التي بدأت عند غروب الشمس أمس الثلاثاء واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19.