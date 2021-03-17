مقتل 11 جنديا وفقدان 11 آخرين فى هجوم لمتشددون فى مالى

رويترز

قال الجيش في مالى إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب متشددون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد، وقال الجيش في بيان إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد أمس، وأضاف أن سبعة متشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.