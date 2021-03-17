اليوم السابع
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مقتل 11 جنديا وفقدان 11 آخرين فى هجوم لمتشددون فى مالى

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:26 ص
مقتل 11 جنديا وفقدان 11 آخرين فى هجوم لمتشددون فى مالى الجيش المالى
رويترز

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قال الجيش في مالى إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب متشددون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد، وقال الجيش في بيان إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد أمس، وأضاف أن سبعة متشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وصعد متشددون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي القاعدة أو داعش، وكان المتشددون قد استولوا على صحراء شمال مالى فى عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.

 


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