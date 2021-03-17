مستشفى بنى سويف التخصصى تتعاقد مع المركز القومى لنقل الدم

بنى سويف - هانى فتحى

وقعت مستشفى بنى سويف التخصصى عقد تبادل خدمات مع بنك الدم المركزى القومى لنقل الدم لتوفير احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته ، المركز القومى لنقل الدم لتوفير احتياجات المستشفى من الدم .

وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى فى بيان له ، ينص التعاقد بالتزام المركز الإقليمى بتسليمه احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته بعد إجراء التحاليل اللازمة بأفضل وأحدث الأساليب والنظم العالمية والتأكد من خلوه من جميع الفيروسات الكبديه والايدز والزهرى وتسليمه بالوبات المجهزه الخاصة بالمركز الإقليمى إلى المستشفى مع التزام المستشفى بتحمل كافه التكاليف الخاصة بالتحاليل وتكاليف النقل .

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة ، مدير عام المستشفى الشكر لإدارة المركز القومى لبنك الدم وذلك لمساهمتهم فى تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى والمساهمة فى توفير دم بشكل آمن للمريض الموجود بالمستشفى ورفع الأعباء المادية والمعنوية عن المريض وذويه .