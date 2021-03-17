محافظ كفرالشيخ يتفقد قرية السيد البدوى ويضع حجر أساس مدرسة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون محافظ كفرالشيخ وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

المحافظ، تفقد بعض المشروعات بقرية السيد البدوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة الأعمال الجارية لتبطين ترع الصرف، بالإضافة إلى مناقشة إقامة وتطوير عدداً من المنشآت الخدمية ومنها مجمع خدمة على مساحة 500م، ليضم"وحدة تضامن إجتماعي، مكتبى تموين، و تأمينات، شهر عقاري، ومكتب بريد"، كذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، إنشاء مركز شباب على مساحة 1500م، تطوير الوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، فضلاً عن تحسين شبكة المياه، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، مد خط الغاز الطبيعي، وخطوط الإتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمى.

كما قام محافظ كفرالشيخ، بوضع حجر أساس مدرسة السيد البدوى بمطوبس، كما تفقد نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين و مطالبهم، موجهاً بتلبية كافة احتياجاتهم.

وفى سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ، خطة إنشاء وتطوير كافة المنشآت الخدمية بالقرية والتى جاءت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



قرية السيد البدوى



محافظ كفر الشيخ يرفع طفل



مشروه إنشاء مجمع