اليوم السابع
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مجلس مدينة القناطر الخيرية: مصنع الشيكولاتة مرخص من هيئة التنمية الصناعية

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:27 م
مجلس مدينة القناطر الخيرية: مصنع الشيكولاتة مرخص من هيئة التنمية الصناعية حريق - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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أكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن مصنع الحلويات الذي شب به حريق، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع، وأسفر عن إصابة 19 عاملا، مصنع مرخص من قبل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أنها الجهة الوحيدة المشرفة على هذه المصانع بالمدينة، وهى من تقوم بالمتابعة الدورية.

 

وأضاف "رئيس المدينة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة الحريق بالمصنع وإرسال تقرير بما تم ملاحطته لهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المصنع يقع داخل الحيز العمرانى.

 

فيما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، والمعمل الجنائى، لموقع حادث انفجار أنبوبة بمصنع شيكولاتة بدائرة مركز القناطر الخيرية.

 

وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة، وانتداب الإدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.

 

وكان قد شهد مصنع لانتاج الشيكولاتة بالقناطر الخيرية، انفجار أنبوبة غاز بالمصنع أسفر عنه إصابة 19 شخصا، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة، بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

 

وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق فور نشوبه، وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.


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