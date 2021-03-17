قصة سقوط عصابة بعد أشهر من نشاطها فى تجارة المخدرات بمنطقة كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

اتفق 3 عاطلين فيما بينهم على خطة الثراء السريع فقرروا الاتجار فى المواد المخدرة، وبدأوا فى ممارسة نشاطهم غير المشروع بمحافظة الجيزة، يروجون جميع أنواع السموم على عملائهم، ظانين أنهم بعيدين عن أعين الأمن.

لم يستمر نشاط عصابة الثلاثة فى تجارة المخدرات كثيرًا، حتى رصدتهم أعين أجهزة الأمن، وبعد إجراء التحريات التى أكدت نشاطهم غير المشروع فى تجارة المخدرات، وصدر قرارا من النيابة بضبطهم واحضارهم.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعد ورود تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وتحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من القبض على المتهمين، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة، الجيزة).

وضبط بحوزة المتهمين 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4 خزينة سلاح - عدد 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس).

وتم القبض على المتهمين وهم 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.