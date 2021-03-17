طقس دافئ بالإسكندرية وسيولة مرورية بالكورنيش.. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، طقسا دافئا، بينما تنخفض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل، ولا يوجد مؤشرات لسقوط الأمطار فى الساعات المقبلة.

كما شهد كورنيش الإسكندرية، سيولة مرورية فى الاتجاهين المؤدى إلى شرق المحافظة والطريق الآخر المؤدى إلى وسط المحافظة، بالإضافة إلى سيولة مرورية على الطرق السريعة ومدخل المدينة.

وانتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن تقريباً، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2456 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 23 ألف شاحنة تقريبا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وفي ذات السياق، قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال 48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حالياً فقد بلغت 33 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة متجهاً إلى شبرا، ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.



سيولة مرورية وطقس دافئ بالإسكندرية



سيولة مرورية وطقس دافئ بالإسكندرية