ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

شنت مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بأسيوط، حملة على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بأسيوط، والطب البيطرى والتموين .

أسفرت الحملة عن ضبط 99 طن مخللات (زيتون ، ليمون ، لفت ، جزر) و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، خلال حملة مكبرة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة على الأسواق والمحال التجارية وبالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومسئولى حى شرق وغرب أسيوط .

تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة ، واستمرار شن مثل تلك الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.