اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 01:14 م
خالد صلاح
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ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:19 م
ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط الكبده الغير صالحة المضبوطة بالحملة
أسيوط – هيثم البدرى

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شنت مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بأسيوط، حملة على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بأسيوط، والطب البيطرى والتموين .

أسفرت الحملة عن ضبط 99 طن مخللات (زيتون ، ليمون ، لفت ، جزر) و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، خلال حملة مكبرة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة على الأسواق والمحال التجارية وبالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومسئولى حى شرق وغرب أسيوط .

تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة ، واستمرار شن مثل تلك الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.

 


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