ضبط طن و 200 لتر خل غير صالح للإستهلاك الآدمى فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت إدارة الأغذية بإدارة صحة المحلة ثان، من ضبط طن و200 لتر خل طبيعي مضاف إليه خل صناعي و200 كيلو عسل لعدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمي و100كيلو زيت حار وطحينه بيضاء غير مدون عليهم أي بيانات، وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل بوزاره الصحه لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر جنحة صحية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعديه والجلدية.