اليوم السابع
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ضبط طن و 200 لتر خل غير صالح للإستهلاك الآدمى فى الغربية

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:58 م
ضبط طن و 200 لتر خل غير صالح للإستهلاك الآدمى فى الغربية الدكتور عبد الناصر حميده وكيل صحة الغربية
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت إدارة الأغذية بإدارة صحة المحلة ثان، من ضبط طن و200 لتر خل طبيعي مضاف إليه خل صناعي و200 كيلو عسل لعدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمي و100كيلو زيت حار وطحينه بيضاء غير مدون عليهم أي بيانات، وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل  بوزاره الصحه لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر جنحة صحية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعديه والجلدية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، على تشديد الرقابة على ضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وإحالة المحضر للنيابة العامة.
 

 


محافظة الغربية

صحة الغربية

خل طعام فاسد

المحلة

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