اليوم السابع
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سيدات بورسعيد يبدعن فى الأشغال اليدوية.. افتتاح معرض عضوات أندية الفتاة.. فيديو

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:37 م
سيدات بورسعيد يبدعن فى الأشغال اليدوية.. افتتاح معرض عضوات أندية الفتاة.. فيديو جانب من افتتاح المعرض
بورسعيد - محمد عزام

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قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، اليوم الأربعاء، من افتتاح معرض منتجات عضوات أندية الفتاة، الذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية، وذلك بمركز شباب الاستاد بنطاق حى المناخ في محافظة بورسعيد.

وافتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية، معرض عضوات أندية القناة والذى شمل على العديد للمنتجات اليدوية من أطعمة ومفروشات وأكسسوارات وغيرها.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن إعجابه بالمنتجات الموجودة داخل المعرض والذى أبدع في صناعتها سيدات بورسعيد، مشيراً إلى أن المرأة البورسعيدية دائماً ما تقدم الجديد لخدمة المجتمع.

ووجه محافظ بورسعيد، بصرف 1000 جنيه لكل عارضة بمعرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، مشيداً بمستوى الحلوى، المخبوزات، المشغولات اليدوية، الملابس، والأكسسوارات، موجهًا بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار انتاجهم الذي وصفه بالمميز.

والتقط محافظ بورسعيد الصور التذكارية مع المشاركات بالمعرض، في الوقت الذي قدمنَ بعضهنَ للمحافظ هدايا من منتجاتهن.

المحافظ-خلال-افتتاح-المعرض
المحافظ-خلال-افتتاح-المعرض

 

اندية-الفتاة-ببورسعيد
اندية-الفتاة-ببورسعيد

 

جانب-من-المعرض
جانب-من-المعرض

 

جانب-من-معرض-الفتاة
جانب-من-معرض-الفتاة

 

منتجات-اندية-الفتاة-ببورسعيد
منتجات-اندية-الفتاة-ببورسعيد

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

معرض أندية الفتاة

مركز شباب الإستاد

مديرية الشباب والرياضة

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