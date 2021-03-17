سيدات بورسعيد يبدعن فى الأشغال اليدوية.. افتتاح معرض عضوات أندية الفتاة.. فيديو

وافتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية، معرض عضوات أندية القناة والذى شمل على العديد للمنتجات اليدوية من أطعمة ومفروشات وأكسسوارات وغيرها.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن إعجابه بالمنتجات الموجودة داخل المعرض والذى أبدع في صناعتها سيدات بورسعيد، مشيراً إلى أن المرأة البورسعيدية دائماً ما تقدم الجديد لخدمة المجتمع.

ووجه محافظ بورسعيد، بصرف 1000 جنيه لكل عارضة بمعرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، مشيداً بمستوى الحلوى، المخبوزات، المشغولات اليدوية، الملابس، والأكسسوارات، موجهًا بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار انتاجهم الذي وصفه بالمميز.

والتقط محافظ بورسعيد الصور التذكارية مع المشاركات بالمعرض، في الوقت الذي قدمنَ بعضهنَ للمحافظ هدايا من منتجاتهن.