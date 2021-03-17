سقوط متهم بالنصب على راغبى شراء الدواجن عبر الإنترنت فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بإنشاء عدد (24 حساب) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإعلان عن قدرته على توفير كمية من الدواجن المختلفة بأسعار مخفضة حتى يتسنى له استدراج ضحاياه من العاملين فى مجال الاتجار فى الدواجن والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر (خدمة إلكترونية).

كما عثر على محفظة إلكترونية بها دلائل تفيد تحويل المبالغ المالية المشار إليها وسحبه لها، كما ضُبط بإرشاده مبلغ مالى كان بحوزته، وعدد (2) هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "هارب") لتحقيق مكاسب مادية، وإنفاقه المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامى، ولم يتبقى سوى المتواجد بالمحفظة الإلكترونية، فضلاً عما ضُبط بحوزته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.