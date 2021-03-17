اليوم السابع
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سقوط متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بقنا

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:33 ص
سقوط متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بقنا أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة الأمن فى مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة قوص بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج، الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك الثانى.

 

 


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