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رئيس غرفة التجارة الفرنسية: 3 مليارات دولار حجم التجارة البينية مع مصر خلال عام

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:30 ص
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: 3 مليارات دولار حجم التجارة البينية مع مصر خلال عام أيمن بدوى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال أيمن بدوى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إن حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا خلال عام وصل إلى 3 مليارات دولار، بزيادة حوالى 20% عن العام الماضى على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، فى تصريحات صحفية له، أن غرفة الصناعة الفرنسية استطاعت فى السنوات الماضية، أن يكون هناك تعاون بين فرنسا والتربية والتعليم فى مجال التعليم الفنى من خلال المعهد الأوروبى للتنمية، والتعاون الفرنسى لتطوير المدارس الفنية والمناهج فى مدرستين بالإسكندرية ومدرسة بالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك جهودا لزيادة عدد المدارس فى البرتوكول، نظرا لأهمية التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة.

وأشار بدوى، إلى أنه فى مجال الصناعة قامت الغرفة الصناعية بتنسيق وفد مصرى لزيارة فرنسا ومقابلة المصدرين لتصدير الفاكهة إلى أكبر سوق فرنسى.


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