اليوم السابع
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رئيس استئناف القاهرة يوجه باستحداث إدارة التطوير التكنولوجي بالمحكمة

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:52 م
رئيس استئناف القاهرة يوجه باستحداث إدارة التطوير التكنولوجي بالمحكمة المستشار عبده الاودن والمستشار محمود عبد الفتاح
كتب علاء رضوان

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أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن عضو مجلس القضاء الأعلى، عن استحداث إدارة جديدة تحت مسمي "إدارة التطوير التكنولوجي" ، بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل.
 
جاء ذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التطوير التكنولوجي للمنظومة القضائية وصولا لعملية التحول الرقمي .
 
ووجه المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على عملية التطوير التقني بالمحكمة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمي "إدارة التطوير التكنولوجي"، بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل باشراف المستشار طارق كامل.
 
وأكد المستشار محمود عبد الفتاح، إن الإدارة تستخدم البرنامج المستحدث "البرنامج الموحد" والمتضمن خدمات وبيانات ذات كفاءة عالية تصل بالمنظومة القضائية لأعلى مستوى تماشيا مع متطلبات المحامين والمتقاضين ، مضيفا أنه جاري العمل بالبرنامج بالمحكمة ومأمورياتها وإجراء عملية الربط الإلكتروني بينهم لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر وعلى أعلى مستوى.
 
 
 

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