خوارزمى القرن 21.. طفل قناوى 9 سنوات ينافس الكمبيوتر فى الرياضيات.. فيديو

حصل محمود علي عديد من الجوائز منها الميدالية الذهبية من أكاديمية البحث العلمي، المركز الأول علي مستوي الجمهورية في حفل الطفل المبدع، وكرم من محافظ قنا السابق، ومن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق.

قال أشرف عطية، والد التلميذ، إن نجله من سن 4 سنوات تعلم طرق جديدة في جدول الضرب وكان يحفظ مع أشقائه الأكبر منه وتجاوز مرحلة الحساب مثل الآلة الحاسبة، كما بدأ في مرحلة جديدة وهي إنجاز مناهج المرحلة الابتدائية في عام ونصف وتم توثيق ذلك في مديرية التربية والتعليم.وأكد أشرف عطية، أن محمود من عمر عامين ونصف كان يريد فعل كل شئ ولذلك اتجهت به والدته إلي طبيب مخو أعصاب والذي قال لها أنه سيكون له شأن في المستقبل ويجب الاهتمام به ، وبدأ محمود في حساب كل ما يقابله حتي أراد أن يحصي حبات الأرز في المنزل وكل حياته أصبحت رياضيات، لافتًا أنه تم اكتشافه عن طريق ورشة عمل من قبل إدارة الموهوبين في إدارة نقادة التعليمية.وأوضح والد التلميذ، أن والده ينجز منهج المرحلة الابتدائية في أسبوع ولذلك لا يريد الذهاب إلي المدرسة لأنه يشعر بان المناهج أكبر منه، كما أنه حياته الطفولية حياة عادية مثل أقرانه من الأطفال ولا تتعدي فترة المذاكرة ساعة في اليوم.وقال محمود أشرف عطية، الطفل العبقري، أنه يمارس الألعاب من الأطفال في الشارع ولكنه لا يحب الذهاب إلي المدرسة لأنه أنجز المناهج المتواجدة هناك، مؤكدًا أن العمليات الحسابية لا تمثل صعوبة له وأنه ابتكر طرق جديدة لحل المسائل، ويتمني أن يصبح عالم فضاء.