تقديم الخدمة الطبية لـ1725 مواطنا بقرية أبو سيدهم فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1725 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 305 حالة جراحة، 464 حالة أطفال، 274 باطنة، 105 قلب، 222 جلدية، 96 نساء، 37 تنظيم أسرة، 82 أسنان، بالإضافة لإجراء 117 تحليل مختلف، وإجراء 27 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 159 مترددا، وتم خلع أسنان 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 37 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 96 مترددا من خلال 12 عيادة متنقلة.
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