اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة حلوان

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:20 ص
تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة حلوان سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين وسلاح أبيض "خنجر" بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة بنطاق دائرة القسم.

تلقى رجال المباحث بقسم شرطة حلوان، معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من القبض على عاطل، وبحوزته 25 جراما من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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