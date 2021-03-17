تجديد حبس المتهم بقتل جارته فى المعادى 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى تجديد حبس عامل 15 يوما ذمة التحقيق بتهمة قتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.

تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة، ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجنى عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين كانت بحوزته، أودت بحياتها.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليها سمعت بمشادة كلامية وذهبت للمكان وشاهدت تشابك بالأيدى، وقام العامل بطعنها، وأصاب زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.