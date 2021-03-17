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تجديد حبس المتهمين بقتل شاب جامعى فى شبرا 15 يوما

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:50 م
تجديد حبس المتهمين بقتل شاب جامعى فى شبرا 15 يوما كلابش ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة الساحل، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب جامعى حاول الدفاع عن صديقه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل شاب جامعى بعدة طعنات نافذة، أثناء مشاجرة مع مسلحين.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان يقوم بالدفاع عن صديقه المقرب الذى كان على خلاف مع المتهمين ونشبت مشادة كلامية على آثرها قام المجنى عليه بالاستعانة بـ"الكلب" الذى يملكه حتى يقوم بإخافتهم، إلا أنه قتل على يدهم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتمكنوا من القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترفوا بما جاء بالبلاغ المقدم ضدهم من أهل المجنى عليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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