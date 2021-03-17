اليوم السابع: لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات على رأسها تأكيد مجلس الوزراء على استكمال الفصل الدراسى الثانى دون إلغاء تحت عنوان:" لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى.. التربية والتعليم »: الغياب يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط.. و «التعليم العالى »: الجامعات تطبق نظام التعليم الهجين.
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