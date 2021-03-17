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اليوم السابع: لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:18 م
اليوم السابع: لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات على رأسها تأكيد مجلس الوزراء على استكمال الفصل الدراسى الثانى دون إلغاء تحت عنوان:" لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى.. التربية والتعليم »: الغياب يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط.. و «التعليم العالى »: الجامعات تطبق نظام التعليم الهجين.

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اليوم السابع المطبوع

رئيس الوزراء

الغاء الفصل الدراسى الثانى

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