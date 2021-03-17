اليوم السابع: لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات على رأسها تأكيد مجلس الوزراء على استكمال الفصل الدراسى الثانى دون إلغاء تحت عنوان:" لا إلغاء للفصل الدراسى الثانى والحضور اختيارى.. التربية والتعليم »: الغياب يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط.. و «التعليم العالى »: الجامعات تطبق نظام التعليم الهجين.