اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 12:33 م
خالد صلاح
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الهند تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:01 ص
الهند تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا تعقيم ضد فيروس كورونا
نيودلهى (أ ش أ)

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أفادت مصادر هندية بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التى تم اكتشافها لأول مرة فى جنوب أفريقيا، وذلك فى العاصمة نيودلهى.
 
وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء، أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 33 عاما وتم نقله إلى المستشفى وعزله فى وحدة منفصلة.
 

وسجلت الهند 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، فى سادس يوم على التوالى تتجاوز الإصابات فيه 20 ألفا، ووسعت نطاق قيود مكافحة المرض فى أنحائها التى شهدت زيادة فى الحالات.

وارتفع إجمالى الإصابات إلى 11.41 مليون وهو ثالث أعلى عدد فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 131 شخصا توفوا بالمرض فى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158856.

وأرجعت الحكومة السبب فى زيادة الإصابات إلى التكدس وعزوف الناس عن استخدام الكمامات، لكنها استبعدت أن تكون سلالات متحورة من الفيروس هى السبب، على النقيض مما حدث فى دول الغرب.

وأمرت ولاية ماهاراشترا، أكثر ولايات الهند تضررا، دور السينما والفنادق والمطاعم الاثنين، بخفض عدد الزوار إلى النصف حتى نهاية الشهر. كما ستقام حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية بعدد محدود من الحاضرين.

كما فرضت الولاية إغلاقا فى بعض الأحياء.

 


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