اليوم السابع
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الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع (بدوى 38) بالجيش الثانى الميدانى

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:46 م
الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع (بدوى 38) بالجيش الثانى الميدانى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين "بدوى 38"، الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، واستمر لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
 
بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.
 
ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
 
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى، مشيراً إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما أشاد بالأداء المتميز لرجال الجيش الثانى الميدانى فى محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء، وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة وإقتدار.
 
حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
 
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة (1)
 

 

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة (2)
 

 

 


الفريق محمد فريد

الجيش الثانى

القوات المسلحه

اخبار الجيش

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