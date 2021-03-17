السيدة انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية..وتؤكد: منبع القوة والتضحية

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً "أيقونة النجاح ".
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (1)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (2)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (3)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (4)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (5)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (6)
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