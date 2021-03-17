السيدة انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية..وتؤكد: منبع القوة والتضحية

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً "أيقونة النجاح ".