اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية..وتؤكد: منبع القوة والتضحية

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:30 م
السيدة انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية..وتؤكد: منبع القوة والتضحية انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.
 
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً "أيقونة النجاح ".
 
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (1)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (1)

انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (2)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (2)

انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (3)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (3)

انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (4)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (4)

انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (5)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (5)

انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (6)
انتصار السيسى تشهد احتفال يوم المرأة المصرية (6)

 


السيدة انتصار السيسي

يوم المرأة المصرية

عاجل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة