اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 01:13 م
خالد صلاح
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب فى "عشة" ببنها

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:55 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب فى "عشة" ببنها سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب في عشة تقيم بها ربة منزل وأبناءها على الرياح التوفيقى، أمام سوق الخضار بمركز بنها، حيث اشتعلت فيها النيران، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، يفيد باشتعال النار فى عشة تقيم فيها ربة منزل وأبناءها على أرض طرح النهر بدائرة مركز بنها.

على الفور انتقلت سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

عشة

سيارات إطفاء

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