اليوم السابع
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الحكومة تقرر نقل تبعية مراكز التدريب على حرف التشييد والبناء لوزارة التعليم

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:04 م
الحكومة تقرر نقل تبعية مراكز التدريب على حرف التشييد والبناء لوزارة التعليم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لاستخدامها فى إقامة ملعب كرة قدم عليها.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.
 
وتُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 


اجتماع الحكومة

مراكز التدريب

لجهاز التدريب الانتاجى

الحكومة

مصطفى مدبولى

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