اليوم السابع
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البيئة تغلق مصنع للأعلاف بالإسكندرية لتسببه فى أدخنة شديدة وروائح كريهة

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:13 م
البيئة تغلق مصنع للأعلاف بالإسكندرية لتسببه فى أدخنة شديدة وروائح كريهة لجنة وزارة البيئة خلال فحص مصنع الأعلاف المخالف بالإسكندرية
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة البيئة، غلق مصنع للأعلاف مخالف بيئيا بالأسكندرية، وذلك بناء على تقرير أصدرته لجنة من فرع جهاز شئون البيئة بالأسكندرية وهيئة التنمية الصناعية، عقب معاينة المنشأة وحصر المخالفات البيئية الناتجة عنها، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.
 
وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أنه خلال الزيارة المفاجئة الأخيرة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأحد مصانع الأعلاف بمنطقة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للوقوف على المخالفات البيئية الناجمة عن تلك المنشأة، عقب تلقى الوزارة شكاوى متكررة من أهالي منطقة زاوية عبد القادر بالتضرر من صدور انبعاثات شديدة وروائح كريهة من هذا المصنع، لافتة إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل لجنة لفحص المصنع.
 
وأضافت: وقد تبين للجنة بعد إجراء المعاينات الميدانية وعمل القياسات البيئية اللازمة للمصنع لتقييم مصادر التلوث عن رصد مخالفات بيئية ومخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة للمنشأة، حيث جاءت نتائج القياسات أيضًا غير مطابقة للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 
كما قامت لجنة المعاينة المشتركة برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المنشآت الصناعية والتى قامت بإتخاذ قرار غلق المصنع حفاظًا على البيئة وصحة الأهالى بالمنطقة، وقد توجهت اللجنة اليوم للمنشأة ممثلة فى مسئولى جهاز شئون البيئة بالاسكندرية ومسئولى هيئة التنمية الصناعية وقوات الأمن وتم تنفيذ الغلق وتشميع المنشأة.
 
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة البيئة للتأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب حفاظًا على صحة الأهالى من وقوع أى ضرر بيئي، إضافة إلى المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين.
 

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