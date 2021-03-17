الآلاف يفرون من منطقة صناعية بميانمار بعد مقتل العشرات فى احتجاجات

رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف السكان فروا من ضاحية صناعية بعاصمة ميانمار التجارية وسط مخاوف من مزيد من إراقة الدماء بعد مقتل العشرات هناك في احتجاجات مناهضة للانقلاب في مطلع الأسبوع وإعلان الأحكام العرفية، وقال سكان إن قوات الأمن واصلت وجودها المكثف في منطقة هلاينج ثاريار الصناعية في يانجون، حيث قُتل أكثر من 40 يوم الأحد وأٌشعلت الحرائق فى عدد من المصانع.

لكن السلطات عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد العنف في بلد لا يستطيع سوى القليل فيه الاتصال بالشبكة الدولية بطريقة أخرى، مما جعل التحقق من المعلومات أمرا صعبا، وقال منظم للعمل في المنطقة لرويترز "هنا أشبه بمنطقة حرب، فهم يطلقون النار في كل مكان"، مضيفا أن الخوف استبد بمعظم السكان بدرجة تجعلهم لا يبرحون منازلهم.

ذكرت مجلة فرونتير ميانمار أن الكثير من سكان هلاينج ثاريار، وهي ضاحية فقيرة تسكنها كثرة من المهاجرين وعمال المصانع، فروا اليوم الثلاثاء حاملين متعلقاتهم على دراجات نارية وعربات التوك توك بعد أن أخضعها الجيش وخمس مناطق أخرى في يانجون للأحكام العرفية في أعقاب العنف في مطلع الأسبوع.