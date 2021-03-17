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اعترفات عاطلين: تخصصنا فى سرقة السيارات القديمة وبيعها بعد تفكيكها

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:57 م
اعترفات عاطلين: تخصصنا فى سرقة السيارات القديمة وبيعها بعد تفكيكها سرقة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهما بتهمة سرقة السيارات قديمة الصنع فى الأزبكية.

وأقر المتهمان بتكوين عصابة للاستيلاء على السيارات قديمة الصنع وتفكيك أجزائها وبيعها وأنهما سرقا سيارتين سابقا.

وبإحالتهما إلى جهة التحقيق قررت حبس المتهمين ثم أجالتهما إلى محكمة جنح الأزبكية لمحاكمتهما بتهمة السرقة وتكوين عصابة لممارسة نشاط إجرامى يتعارض والقانون.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من مواطن، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة فى القليوبية، بسرقة سيارته حال توقفها بمنطقة الأزبكية.

توصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات عن أن وراء الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الساحل فى القاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات داهمت قوة اللصين وألقت القبض عليهما حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبإرشادهما ضبطت الشرطة  السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها فى دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.


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الأزبكية

اخبار الحوادث

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