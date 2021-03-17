اليوم السابع
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اعترافات عصابة النساء: إحداهما توهم الضحية بالإغماء والثانية تسرق أمواله

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 ص
اعترافات عصابة النساء: إحداهما توهم الضحية بالإغماء والثانية تسرق أمواله سرقة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلت سيدتان باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهما بتهمة سرقة رواد البنوك فى منطقة النزهة، حيث قالت المتهمتان إنهما كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، حيث توهم إحداهما الضحية بأنها مصابة بحالة إغماء، وتسقط على الأرض أثناء مساعدة الضحية لها، فتغافله الثانية وتسرق ما بحوزته من مبالغ مالية.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، ألقوا القبض على المتهمتين فى منطقة النزهة، واعترفتا بسرقة المواطنين من رواد البنوك والمصارف.

وكانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة النزهة التابع لمديرية أمن القاهرة، تفيد بأن سيدتين "لهما معلومات جنائية" كونتا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من أمام البنوك،

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما وراء ارتكبتا 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث عدد من الأجهزة وهاتف محمول اشترياها من متحصلات السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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جريمة سرقة

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