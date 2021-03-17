اليوم السابع
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اتهام شاب أمريكى بالتهديد بقتل بايدن ونانسى بيلوسى وحاكمة ميشيجان

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:01 ص
اتهام شاب أمريكى بالتهديد بقتل بايدن ونانسى بيلوسى وحاكمة ميشيجان الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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وجهت المدعية العامة فى ولاية ميشيجان الاتهام لشاب أمريكى هدد بقتل الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية جريتشن ويتم، وقالت المدعية العامة دانا نيزيل إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فانى"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.

وأشارت إلى أن هاتف داكتور تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة، وداكتور الذى قام بتسليم نفسه، متهم بالتحضير لعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفى حال إدانته سيتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، فيما من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 8 أبريل.


جو بايدن

نانسى بيلوسى

أمريكا

ميشيجان

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