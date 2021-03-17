إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة شركة فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، عقب سرقته إحدى الشركات بأسلوب "كسر الباب".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وبحوزته (حقيبة بداخلها عدد 5 أجهزة لاب توب – هاتف محمول مجهولين المصدر – أجنة حديدية).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.