اليوم السابع
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أمن القليوبية يكشف أسباب قيام عاطل وتباع بإحراق حريق سيارة محام ببنها

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص
أمن القليوبية يكشف أسباب قيام عاطل وتباع بإحراق حريق سيارة محام ببنها السيارة المحترقة
القليوبية فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف غموض واقعة إحراق سيارة محامي ببنها، حيث تبين أن وراء الحادث تباع وعاطل، ألقوا المولوتوف والبنزين على السيارة بسبب خلافات عائلية.

وألقى القبض على المتهم، وإعترف تفصيلا بإرتكابه الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بقيام مجهولين بإحراق سيارة ملاكى ملك "محمد ح ج" محامي، بقرية كفر الأربعين التابعة لمركز بنها، فكلف العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، بسرعة تحديد المتهمين وكشف هوياتهم.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، والرائد عماد سامي معاون المباحث وتبين من التحريات والفحص قيام كل منهما وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، وقيام شقيق المجني عليه بتطليق أخت المتهم، وخطوبة أخرى وقبل يوم حنته قام المتهمون بإشعال النيران في سيارة المحامي إنتقاما منهما.


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حرق سيارة

مركز شرطة بنها

محامى

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