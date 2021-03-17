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أخبار × 24 ساعة.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ما يلى: 
 
بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن
 
الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: تجريم من يتلقى تمويلا خارجيا بالانتخابات
 
"القومى للطفولة" يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا فى المنيا
 
التعليم: إقرار الغش باستمارة امتحانات الثانوية العامة ليس بجديد
 
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين
 
الرعاية الصحية: طب الأسرة يغطى 80% من احتياجات الفرد
 
الرئيس السيسى يؤكد ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل
 
مجلس الوزراء: زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالى 2021/2022.. صور
 
تعرف على موازنة المعاشات فى العام المالى الجديد بعد زيادة الـ 13%

وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

15 محطة تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى الذكرى التاسعة على رحيله غدا

شيخ الأزهر: يدرس لدينا أكثر من 100 جنسية.. ولا نتأخر عن قضايا دعم الأمة


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