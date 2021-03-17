أخبار × 24 ساعة.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ما يلى:
بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان واليمن
الفصائل الفلسطينية بالقاهرة: تجريم من يتلقى تمويلا خارجيا بالانتخابات
"القومى للطفولة" يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا فى المنيا
التعليم: إقرار الغش باستمارة امتحانات الثانوية العامة ليس بجديد
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين
الرعاية الصحية: طب الأسرة يغطى 80% من احتياجات الفرد
الرئيس السيسى يؤكد ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا فى مختلف المحافل
مجلس الوزراء: زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالى 2021/2022.. صور
تعرف على موازنة المعاشات فى العام المالى الجديد بعد زيادة الـ 13%
وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين
15 محطة تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى الذكرى التاسعة على رحيله غدا
شيخ الأزهر: يدرس لدينا أكثر من 100 جنسية.. ولا نتأخر عن قضايا دعم الأمة
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