والدة طالبة المعادى: ابنتى أصيبت بكسور وقرحة فى العين والقرنية

كتب عبد الله محمود

قالت والدة طالبة المعادى المصابة على يد زميلتها ومجموعة أشخاص آخرين لـ"اليوم السابع"، إن ابنتها تعرضت لعدة إصابات عقب تعدي زميلتها وآخرين عليها أمام مدرستها، حيث أصيبت بقرحة فى العين وإصابات بالقرنية وكسور أسفل العين وكسور متعددة واشتباه بشرخ في الحوض.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليقاً مدعوماً بعدة مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة، والتسبب فى عاهة مستديمة لها.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات وابنتيها طالبتين"، وطرف ثانى "إحدى السيدات وابنتها "طالبة"، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة مع طالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم، ما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.