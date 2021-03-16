هزتان أرضيتان قرب الحدود العراقية الإيرانية

وقالت الهيئة، فى بيانها الذى أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إن الهزتين سجلتا فى أوقات متقاربة الأولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلى وبلغت قوتها 2.8 درجة وتبعد 7 كم شرق قضاء خانقين، والثانية فى تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها 3.3 درجة وتبعد 9 كم شرق خانقين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى.