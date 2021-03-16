نيودلهى أكثر العواصم تلوثا للعام الثالث على التوالى

قالت مجموعة (آي.كيو إير) السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء إن نيودلهي كانت أكثر عواصم العالم تلوثا في عام 2020 للسنة الثالثة على التوالي.

وجاء في تقرير المجموعة حول جودة الهواء في العالم لسنة 2020 والذي جمع بيانات عن 106 دول أن الهند بها 35 مدينة من بين أكثر 50 مدينة تلوثا على الإطلاق.

وبنيت النتائج على المتوسط السنوي لتركيز جزيئات الهواء العالقة في الجو والتي تضر بالرئتين وتعرف باسم (بي.إم2.5). ويمكن أن يؤدي التعرض لهذه الجسيمات لفترة طويلة إلى الإصابة بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب.

وقالت الدراسة إن متوسط تركيز جزيئات (بي.إم2.5) في نيودلهي في عام 2020 بلغ 84.1.

وطبقا لدراسة أجرتها (جرينبيس ساوث إيست إيشا أناليسيس) و(آي.كيو إير)، تسبب تلوث الهواء في نيودلهي في وفاة 54 ألفا مبكرا.

ورغم انخفاض بنسبة 11 في المئة في المتوسط السنوي لمستويات (بي.إم2.5) بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق التي فُرضت العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا، شغلت الهند المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم تلوثا بعد بنجلاديش وباكستان.

وقال التقرير "ما زال تلوث الهواء في الهند مرتفعا بشكل خطير". وأضاف أن جنوب آسيا شهد في 2020 مستويات من أسوأ درجات جودة الهواء المسجلة في العالم.