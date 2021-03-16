اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة النزهة تأمر بحبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة المواطنين 4 أيام

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:19 م
نيابة النزهة تأمر بحبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة المواطنين 4 أيام مديرية أمن القاهرة _ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة الجزئية، حبس تشكيل عصابى نسائي 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة المواطنين بأسلوب التتبع، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضاً بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق.


حبس سيدتان

تشكيل عصابى

سرقة المواطنين

مسجلتان خطر

قسم النزهه

مديرية أمن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة