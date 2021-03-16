نيابة النزهة تأمر بحبس تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة المواطنين 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة الجزئية، حبس تشكيل عصابى نسائي 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة المواطنين بأسلوب التتبع، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضاً بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق.