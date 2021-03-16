اليوم السابع
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نائبة الرئيس الأمريكى تتعهد فى الأمم المتحدة بالكفاح من أجل النساء والديمقراطية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:00 م
نائبة الرئيس الأمريكى تتعهد فى الأمم المتحدة بالكفاح من أجل النساء والديمقراطية كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى
نيويورك (رويترز)

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فى أول ظهور لها بالأمم المتحدة، أبلغت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى اجتماعا بشأن المساواة بين الجنسين اليوم الثلاثاء بأن تمكين المرأة من أسس الديمقراطية، التى قالت إنها "تتعرض لضغوط كبيرة" على مستوى العالم.

 

وقالت هاريس فى بيان مصور أمام الدورة الخامسة والستين للجنة المعنية بوضع المرأة إن الولايات المتحدة ستعمل على تحسين كلا الأمرين.

 

وقالت أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة "الديمقراطية تتطلب يقظة مستمرة وتحسينا مستمرا. إنه عمل مستمر، واليوم نعلم أن الديمقراطية تتعرض بشكل متزايد لضغوط كبيرة".

 

وأضافت أن "وضع الديمقراطية يعتمد أيضا بشكل أساسى على تمكين المرأة. ليس فقط لأن استبعاد المرأة من صنع القرار هو علامة على ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية".

 

وقالت هاريس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشط شراكة واشنطن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

 

وقادت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حملة فى الأمم المتحدة لمناهضة تعزيز حقوق المرأة الجنسية والإنجابية وصحتها لأنها ترى ذلك مسوغا للإجهاض.

 


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